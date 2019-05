Zaskakująca deklaracja Sienkiewicza: Gdybym był PiS-owcem...

Choć Koalicja Europejska zyskała 22 mandaty, to trudno mówić o sukcesie. Politycy KE wydawali się przekonani, że pokonanie Zjednoczonej Prawicy to jedynie formalność. Tak się nie stało, a teraz trwa poszukiwanie winnych. Według Romana Giertycha, do porażki Koalicji przyczyniła się Wiosna Roberta Biedronia, które odebrała KE kilka punktów procentowych poparcia. Część działaczy widzi widę w Grzegorzu Schetynie. Jeszcze inni obwiniają media publiczni. Są i tacy wśród zwolenników opozycji, jak np. aktorka Krystyna Janda, którzy mają pretensje do... Polaków.

Dość trzeźwą oceną sytuacji wykazał się Bartłomiej Sienkiewicz, były szef MSW. "Gdybym był PiSowcem, od dwóch dni bym siedział na tt i chichotał nieustannie. Nie z radości po wygranych wyborach ale przez to, co moi przeciwnicy wypisują, zwalczając się zażarcie i obrzucając błotem już chyba wszystkie elektoraty w kraju" – napisał na Twitterze.