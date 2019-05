Naprawiając jedne błędy, nie twórzmy nowych

Marcin Makowski: W czerwcu miną cztery lata, od kiedy opuścił pan stanowisko ambasadora USA w Polsce. W 2018 r., po 36 latach pracy, odszedł pan również ze służby dyplomatycznej i obecnie pracuje pan na Uniwersytecie Wirginii w Charlottesville. Jak zmienia się spojrzenie na politykę i relacje polsko-amerykańskie, gdy spogląda się na nie już z dystansu?

Stephen Mull: To interesujące pytanie, bo choć wiele w polityce się zmieniło, to wydaje mi się, że fundamenty naszych relacji nie uległy istotnej zmianie. Mieliśmy przecież poważne przetasowanie w Polsce – już gdy opuściłem placówkę pod koniec 2015 r., do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość, rok później w Stanach wygrał prezydent Donald Trump.