Siemoniak kontra dziennikarka TVN24. "Nie wiem na jakiej planecie jest pani Werner"

– Jak słucham, co mówią liderzy Koalicji Europejskiej, Platformy, to się zastanawiam, czy z takimi liderami na pewno może zwyciężać. Bo wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak dzisiaj w RMF-ie, czyli dwa dni po przegranych widocznie wyborach mówi: Ludzie chcą odsunięcia PiS od władzy. To zastanawiam się, czy przypadkiem nie jest na innej planecie – stwierdziła wczoraj Anita Werner w studiu „Faktów po faktach” (w trakcie rozmowy z Leszkiem Millerem).

– Dwa dni po wyborach tego rodzaju opinia jest dosyć ekstrawagancka. Delikatnie mówiąc – odpowiedział dziennikarce Miller.

Słowa dziennikarki zdenerwowały wiceszefa PO, który zarzucił Anicie Werner brak rzetelności. Jak bowiem tłumaczył Siemoniak, słowa o „odsunięciu PiS-u od władzy”, padły w poniedziałek, a nie we wtorek.

„Nie wiem na jakiej planecie jest pani Werner z TVN24. Jako dziennikarka powinna wiedzieć, że mówiłem to nie »2 dni po wyborach« tylko w poniedziałek rano. I w odpowiedzi na pytanie, co do mnie mówili ludzie na ulicach w kampanii. Minimum rzetelności” – napisał polityk na Twitterze.

Przypomnijmy, że w wyborach do europarlamentu PiS zdobył 45,38 proc., Koalicja Europejska – 38,47 proc., a Wiosna Roberta Biedronia – 6,06 proc. Poniżej progu wyborczego znalazły się: Konfederacja (4,55 proc.), Kukiz'15 (3,69 proc.) oraz Lewica Razem (1,24 proc.).

