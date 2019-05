Dziennikarka TVN, były szef MSZ. Kto weźmie udział w spotkaniu tajemniczej grupy Bilderberg?

Grupa Bilderberg to międzynarodowe stowarzyszenie wpływowych osób ze świata polityki i gospodarki, które organizuje co roku spotkanie dla około 130 osób. Grupa składa się z polityków, członków zarządów wielkich instytucji, banków i globalnych korporacji. Podczas spotkania omawiane są najważniejsze dla świata sprawy dotyczące polityki, gospodarki i bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkań są zobowiązani do całkowitej dyskrecji. Niektórzy grupę określają jako ponadnarodową organizację próbującą tworzyć rząd światowy. Wokół Grupy Bilderberg narosło wiele mitów.

W tym roku spotkanie odbędzie się w szwajcarskim Montreaux. Wezmą w nim udział m.in. przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego Børge Brende, premier Holandii Mark Rutte, były premier Włoch Matteo Renzi, minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen, były sekretarz stanu USA Henry Kissinger, czy szef koncernu Axel Springer Mathias Dopfner.

Z Polski pojawią się były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz dziennikarka TVN Jolanta Pieńkowska. W ubiegłych latach Polskę reprezentowali m.in. Jacek Rostowski, Andrzej Olechowski, Aleksander Kwaśniewski, Hanna Suchocka oraz żona Radosława Sikorskiego Anne Applebaum.

Na oficjalnej stronie Grupy Bilderberg wymieniono 11 kluczowych tematów, które zostaną poruszone w tym roku. Wśród nich są m.in. zagrożenie cybernetyczne, zmiany klimatyczne, brexit, sztuczna inteligencja, Chiny i Rosja, przyszłość Europy i przyszłość kapitalizmu.