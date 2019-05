Wybranowski: To pokolenie nie zostało zagospodarowane ani przez PiS ani KE. Ono przechodzi w stronę Konfederacji

Wojciech Wybranowski był jednym z gości Adriana Klarenbacha w porannym programie na antenie TVP Info. Odnosząc się do niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego publicysta tygodnika "Do Rzeczy" zwrócił uwagę na elektorat, który nie został zagospodarowany ani przez zwycięskie Prawo i Sprawiedliwość, ani przez przegraną Koalicję Europejską.

– To jest to pokolenie, które ma dziś 18-25 lat. To jest to pokolenie, które już nie mówi "dajcie", "poproszę", tylko "ja chcę", "ja potrafię", "ja się nauczę", "ja zrobię". To pokolenie, które dziś odchodzi od Prawa i Sprawiedliwości trochę w stronę Konfederacji albo w ogóle nie idzie na wybory – wskazywał.

Wybranowski mówił o jeszcze jednej grupie, która również nie została zagospodarowana przez główne partie. To przedsiębiorcy. Jak podkreślił, oni się odwrócili od Platformy Obywatelskiej, bo partia ta przez 8 lat nie potrafiła przedstawić im żadnego programu, ale także nie wierzą w obietnice premiera Mateusza Morawieckiego.

