"Chce mi się płakać". Młynarska: Ten mem jest wstrząsający. Poraża pogardą

We wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym Paulina Młynarska odniosła się do grafiki, jaką po wyborach udostępniano na portalach społecznościowych. Na swoim profilu zamieściła ją m.in. Krystyna Janda. Po fali krytyki zdecydowała się ją usunąć.

"Mem krąży po internetach. Przedstawia starą kobietę ze wsi - ma na to wskazywać chuścina na głowie- na klęczkach, z dłońmi złożonymi jak do modlitwy. Nad nią, jak na[d] pieskiem, stoi gość machający banknotem nad i wydający komendę: „ Daj głos!”. Nie udostępniam, bo nie chcę przyczyniać się do jeszcze większych zasięgów" – podkreśla Paulina Młynarska. Publicystka określa tę grafikę jako "wstrząsającą". "Poraża pogardą do osób najbardziej zapracowanych, obciążonych i umęczonych codziennością jakie chodzą po tym świecie - starych kobiet wiejskich" – pisze.

Młynarska przyznaje, że jedna z takich kobiet ją wychowała. "Ma na imię Helena i pochodzi z Beskidów. Opisałam ją w jednej z książek. Zawdzięczam jej bezgranicznie dużo. Wszystko co we mnie dobre, czułe i współczujące jest z niej. Nie głosujemy na tę samą opcję, tego jestem pewna. Ją widzę na tym koszmarnym memie i chce mi się płakać. Widzę na nim moje ukochane, serdeczne, wesołe gaździny z Podhala. Widzę babcie i mamy przyjaciółek i przyjaciół pochodzących ze wsi. Wiecznie urobione po łokcie, stawiające na stole talerze parującej zupy, krojące chleb, parzące się przy dokładaniu do pieca, troszczące się o wszystkich tylko nie o siebie. Nie mogę się tym pogodzić" – kwituje publicystka.