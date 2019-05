Żakowski: Gratulujemy Jarosławowi Kaczyńskiemu

Żakowski ocenił, że liderzy opozycji powinni się udać do prezesa PiS na korepetycje z prowadzenia kampanii wyborczej.

– Gratulujemy J. Kaczyńskiemu, to jest jego życiowy sukces, powinniśmy wysłać liderów opozycji na naukę do pana Jarosława, jak się zwycięża – mówił dziennikarz. Wtórowała mu Dominika Wielowieyska z "Gazety Wyborczej", a z kolei Karolina Lewicka z Tok FM podkreśliła, że Kaczyński był twarzą kampanii PiS.

– Kaczyński przekonał ludzi, że dojście opozycji do władzy jest ryzykiem, że ograniczą 500 plus, czy podwyższą wiek emerytalny. Wyborcy kalkulowali, że PiS bardziej się opłaca. I to było kluczowe – stwierdziła Dominika Wielowieyska. Z kolei Piotr Kraśko z TVN24 przekonywał, że Koalicja Europejska w przeciwieństwie do PiS nie miała pomysłu na kampanię.

Zdaniem Żakowskiego sam koncept Koalicji był dobry, ale skrytykował wybór takich polityków jak Leszek Miller czy Włodzimierz Cimoszewicz, którzy nie są w stanie przyciągnąć nowego wyborcy. Dziennikarz zwrócił też uwagę, że KE powinna opracować "porywający program" zamiast skupiać się jedynie na straszeniu Prawem i Sprawiedliwością.

Przypomnijmy, że w wyborach do europarlamentu PiS zdobył 45,38 proc., Koalicja Europejska – 38,47 proc., a Wiosna Roberta Biedronia – 6,06 proc. Poniżej progu wyborczego znalazły się: Konfederacja (4,55 proc.), Kukiz'15 (3,69 proc.) oraz Lewica Razem (1,24 proc.).