WP: Prawie 60 senatorów USA wysłało list do Morawieckiego ws. restytucji mienia Żydom. Data jego ujawnienia nieprzypadkowa

– W Polsce sądzi się, że postawa Ameryki wobec restytucji mienia na rzecz Żydów i JUST Act 447 to monolit. To nieprawda, w tej chwili jesteśmy świadkami konfliktu między Kongresem a Departamentem Stanu, który wg tego pierwszego celowo ociąga się z przekazywaniem corocznych raportów związanych z kwestiami restytucyjnymi w Europie – mówi informator Wirtualnej Polski związany z Kongresem Stanów Zjednoczonych. Dodaje także, że elementem sporu i presji wywieranej na Departament Stanu ma być list niemal 60 senatorów amerykańskich do szefa polskiego rządu. To ponad połowa członków izby wyższej Kongresu, która liczy 100 osób.

Marcin Makowski, który jest także publicystą tygodnika "Do Rzeczy" ustalił, że autorzy listu żądają "zdecydowanego działania polskiego rządu w sprawie restytucji mienia pożydowskiego w kontekście ustawy JUST Act 447". Pismo ma zostać ujawnione w mediach tuż przed wizytą Andrzeja Dudy w Białym Domu. Prezydent ma odwiedzić Stany Zjednoczone 12 czerwca.

– Departament Stanu obawia się, że ten list zostanie potraktowany jako element presji na polski Sejm. Nie chcemy do tego dopuścić - przekonuje informator. Według niego amerykańscy dyplomaci mają świadomość, że premier Morawiecki nie odniesie się do tak sformułowanego pisma – oficjalnym partnerem w stosunkach międzynarodowych są agendy rządowe USA, czyli Departament Stanu, nie zaś kogresmani czy senatorowie.

Wśród sygnatariuszy listu znajdować mają się głównie przedstawiciele Partii Demokratycznej. Żądania polityków podpisanych pod listem mają być motywowane ich przeświadczeniem "rosnącym antysemityzmem w Polsce".

Podobna sytuacja miała już miejsce rok temu, gdy pod koniec kwietnia grupa 59 senatorów amerykańskich napisała podobny list do premiera Morawieckiego, apelując o "przyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej, która byłaby sprawiedliwa wobec ocalałych z Holokaustu polskich Żydów i ich rodzin". Jednocześnie sygnatariusze tamtego pisma wyrażali rozczarowanie, bo "Polska jest jedynym dużym państwem Europy, które do tej pory nie przyjęło narodowej, kompleksowej ustawy przewidującej restytucję mienia bądź odszkodowania za własność prywatną". List, który powstał teraz ma być kolejną inicjatywą tego rodzaju i tego samego środowiska politycznego w kwestii restytucji mienia.