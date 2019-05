"Mam żal". Zaskakujące słowa Wellman o Tusku

Zdaniem Wellman Donald Tusk nie powinien wracać do polskiej polityki. Dziennikarka uważa, że szef Rady Europejskiej powinien kontynuować karierę w strukturach międzynarodowych. Nie kryje jednak, że miała żal, gdy Tusk podjął decyzję o wyjeździe z Polski.

– Myślę, że w Polsce ludzie, którzy go lubili i cenili, tacy jak ja, już przyzwyczaili się do jego nieobecności. Mam do Tuska żal, że porzucił politykę polską w tamtym momencie, ale wiedział, co wybiera. Dlatego dziś powinien kontynuować karierę w strukturach zagranicznych, bo to naturalna kolej rzeczy. Jeśli nawet trochę palcem z zagranicy miesza w polskiej polityce, to powrotu do tego, co było przedtem, nie ma. Tusk to nie Piłsudski – mówi Wellman w rozmowie z "Wprost".

Jej zdaniem żaden z polityków, którzy ostatnio pojawili się na polskiej scenie polityczniej nie cech przywódcy. – Myślę, że nie tylko ja mam takie poczucie, że nie tylko ja nie mogę na nich patrzeć – mówi.

Dziennikarka podkreśla, że jedyne co może zrobić, to głosować cały czas na te same stare nazwiska i sprawdzać czy politycy wywiązali się ze swoich obietnic.