Beata Szydło kandydatem na prezydenta? Wymowny sondaż

Piotr Liroy-Marzec: Koledzy z Kukiz'15 powinni dołączyć do Konfederacji

– Jestem zwolennikiem tego połączenia od samego początku. Zapraszamy do współpracy kolegów z Kukiz'15. Uważam, że tak powinno być, bo walczymy o to samo. Ale tu decyzja należy do Pawła Kukiza i Stanisława Tyszki, a Tyszka nas nienawidzi...