Prawie 40 mln zł kary dla firmy Solorza. UOKiK prześwietlił Plusa

W komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czytamy, że Polkomtel bezprawnie pobierał opłaty wykraczające poza kwotę abonamentu za dziewięć automatycznie aktywowanych usług, np. "Czasoumilacz" czy "Serwis wyświetlacza".

Przez pierwszy miesiąc lub dwa były one bezpłatne, a potem konsument musiał albo z nich zrezygnować, albo uiszczać dodatkowe opłaty. W zależności od usługi było to od 2 do nawet 20 zł miesięcznie, a często operator aktywował jednej osobie kilka usług.

UOKiK podkreśla, że operator Plusa nie miał zgody abonentów na takie płatności i nałożył na spółkę karę. W sumie Polkomtel musi zapłacić dokładnie 39 457 264 zł.

Urząd informuje, że kara finansowa to nie wszystko. Po uprawomocnieniu się decyzji spółka będzie musiała zawiadomić o niej konsumentów poprzez opublikowanie jej treści na swojej stronie internetowej. Dodatkowo ma zamieścić komunikat w dwóch ogólnopolskich dziennikach oraz wysłać listy polecone do wszystkich abonentów, od których choć raz pobrała opłatę za którąkolwiek z automatycznie aktywowanych usług.

"Ustalenia urzędu co do faktu stosowania praktyki są dla sądu wiążące. Będzie to pomocne dla tych konsumentów, którzy chcą dochodzić swoich praw w sądzie, np. jeśli Polkomtel pobierał od nich opłaty za jedną lub kilka automatycznie aktywowanych dodatkowych usług, a gdy zażądali zwrotu - odrzucił reklamację. Na decyzję UOKiK konsumenci mogą się także powołać przy składaniu reklamacji u operatora" – czytamy w oświadczeniu urzędu.

Polkomtel ma miesiąc na odwołanie się do sądu od decyzji UOKiK.