Narada w Pałacu Prezydenckim. Trwają rozmowy Duda-Morawiecki

Z informacji stacji wynika, że rozmowa premiera z prezydentem dotyczy rekonstrukcji rządu.

4 czerwca może dojść do powołania nowych ministrów – podał dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna". Jak informuje "DGP", premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński ustalili już szczegóły zmian w rządzie. Wczoraj zapoznało się z nimi kierownictwo PiS. Według gazety nominacje będą polityczne i podane do publicznej wiadomości na początku przyszłego tygodnia.

Dziennik pisze, że najbardziej prawdopodobny termin mianowania nowych ministrów przez prezydenta Andrzeja Dudę to 4 czerwca. Data jest nieprzypadkowa. W tym roku to 30. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów. "Miałoby to być z jednej strony atrakcyjną cezurą dla nowego rządu. Z drugiej – popsuć szyki opozycji i Donaldowi Tuskowi, którzy szykują obchody rocznicy" – czytamy na łamach "DGP".

Cytowany przez gazetę rozmówca z kręgów rządowych stwierdził, że "ludzie raczej będą rozmawiali o rekonstrukcji, a nie o tym, co powiedział Tusk". Według ustaleń dziennika zmiany w rządzie Morawieckiego mają mieć dwa cele: stworzenie gabinetu na kampanię wyborczą przed jesiennymi wyborami do Sejmu oraz przygotowanie programu na kolejną kadencję przez nowych ministrów.