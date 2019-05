Warszawa: Radni PO-KO przeciw upamiętnieniu 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Za projektem głosowało 18 radnych, przeciw było 39. Od głosu wstrzymała się Monika Jaruzelska.

"Treść stanowiska radnych Rady Warszawy @warszawskipis odrzuconej przez radnych #KoalicjaObywatelska ws. upamiętnieni 40. rocznicy pielgrzymki JPII do Polski oraz 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Nie wiadomo dlaczego? Po prostu odrzucili w głosowaniu i już!" – informuje warszawska radna PiS Alicja Żebrowska.

– Zgłosiliśmy bardzo koncyliacyjny projekt stanowiska ws. ważnych rocznic związanych z polską drogą do wolności. Uznaliśmy, że takim fundamentem wydarzeniem jest 40. rocznica pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny. Wymieniamy również wybory z 4 czerwca 1989 roku i w tym kontekście także tzw. nocną zmianę z 1992 roku jako pewien hamulec zmian. Jednocześnie zachęcamy, by Rada Warszawy podejmowała działania zmierzające do promowania historii wśród młodych ludzi – mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl inny radny partii rządzącej Robert Mazurek.

Szef klubu radnych PO-KO Jarosław Szostakowski miał stwierdzić, że stanowisko jest upolitycznione i jego klub nie zgadza się z niektórymi sformułowaniami zawartymi w projekcie. W odpowiedzi radni PiS zaproponowali PO-KO zgłoszenie poprawek, jednak radni nie podjęli takiej inicjatywy.