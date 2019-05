TVP rozmawia o współpracy z Netflixem

Według doniesień portalu, rozmowy pomiędzy Netflixem a Telewizją Polską są na zaawansowanym etapie. Nie podpisano jeszcze dokumentów w tej sprawie, ale koprodukcja ma nie być jedynym obszarem, w ramach którego serwis streamingowy miałby nawiązać relacje biznesowe z telewizją publiczną. Netflix jest zainteresowany szerszą współpracą poprzez włączenie do swojej biblioteki produkcji z zasobów programowych TVP.

Obecnie trwają uzgodnienie dot. listy pozycji, jakie miałyby się znaleźć w serwisie. Mie będzie to polski „Wiedźmin”, ponieważ obecność produkcji mogłaby pokryć się z serialem, który jest tworzony jako oryginalny Netflixa. Platforma miała wyrazić też zainteresowanie serialem Rodzinka.pl, ale ostatecznie ma on nie trafić do jej biblioteki.

Jak zaznaczają wirtalnemedia.pl strategia zarządu telewizji publicznej zakładała do tej pory, że na rynku VOD (video na żądanie) nie dzieli się własnymi produkcjami z innymi uczestnikami. Obecni ma być rozważana zmiana założeń programowych. Ostateczną decyzję podejmie jednak zarząd. Decyzja będzie prawodpodobnie pozytywna, ponieważ współpraca z Netflixem jest postrzegana jako duża szansa dla promocji produkcji publicznego nadawcy, ale i dla samej spółki.

