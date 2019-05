Rzecznik prezydenta: Rekonstrukcja będzie dość szeroka

– Rekonstrukcja rządu będzie dość szeroka, odbędzie się w przyszłym tygodniu, ale nie ma jeszcze ustalonej daty – powiedział Błażej Spychalski w rozmowie z dziennikarzami. – Przyjdzie czas i pan premier przedstawi listę ostateczną panu prezydentowi, to wtedy będzie na ten temat oczywiście rozmowa – wskazał rzecznik prezydenta.

Co ciekawe, Andrzej Duda miał przedstawić premierowi swoje propozycje na stanowiska nie tylko ministrów, ale też wiceministrów. "Zaskakująca deklaracja prezydenckiego rzecznika Błażeja Spychalskiego „pan prezydent zgłosił kilka osób, które mogłyby objąć stanowiska ministrów, ale także wiceministrów”. Zapowiadało się na kurtuazyjne spotkanie PAD-PMM, a tu prezydent ma pomysły nawet na wiceministrów..." – informuje na Twitterze reporter RMF FM Patryk Michalski.

4 czerwca może dojść do powołania nowych ministrów – podał dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna". Jak informuje "DGP", premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński ustalili już szczegóły zmian w rządzie. Wczoraj zapoznało się z nimi kierownictwo PiS. Według gazety nominacje będą polityczne i podane do publicznej wiadomości na początku przyszłego tygodnia.

Dziennik pisze, że najbardziej prawdopodobny termin mianowania nowych ministrów przez prezydenta Andrzeja Dudę to 4 czerwca. Data jest nieprzypadkowa. W tym roku to 30. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów. "Miałoby to być z jednej strony atrakcyjną cezurą dla nowego rządu. Z drugiej – popsuć szyki opozycji i Donaldowi Tuskowi, którzy szykują obchody rocznicy" – czytamy na łamach "DGP".