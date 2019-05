Platforma Obywatelska pozwie Pietrzaka? "Chciałby być Stańczykiem, jest błaznem"

Chodzi o słowa, jakie padły na antenie Polskiego Radia 24 w audycji prowadzonej przez Michała Rachonia. Jan Pietrzak stwierdził że „te wybory są wyjątkowo korzystne dla Polski”: – Żadna z partii tej koalicji, która się nazywa „europejską”, a jest po prostu koalicją antypolską, ten nowotwór polityczny, nie ma w ogóle takiego pomysłu, żeby Polakom pomóc.

Dalej satyryk nazwał szefa PO Grzegorza Schetynę "człowiekiem głęboko niemądrym”. Jego zdaniem Koalicja Europejska to "zbieranina, nowotwór polityczny, który kiedyś trzeba będzie wyciąć”. Odnosząc się do słów Schetyny o konieczności szukania pomysłu na jesienne wybory samorządowe Jan Pietrzak powiedział: „On nie wie, gdzie tego pomysłu szukać, to jest intelektualne zero”. Później pytany przez portal wirtualnemedia.pl Pietrzak zapewnił, że podtrzymuje swoje słowa.

Z kolei rzecznik PO Jan Grabiec mówi: – To charakterystyczne dla mediów publicznych, takie obrzucanie nas inwektywami. Pod tym względem nie wydarzyło się nic nowego. Jan Pietrzak próbuje być Stańczykiem tej władzy, ale mu nie wychodzi. Coraz częściej uprawia błazenadę, jest błaznem po prostu. Nad tym, co wypowiedział na antenie publicznego radia, pochylą się nasi prawnicy.

Jednocześnie polityk powiedział, że partia nie ma zamiaru podejmować żadnych kroków prawnych wobec Polskiego Radia 24.

