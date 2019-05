Szydło kandydatem na prezydenta? Wicepremier zabrała głos

Beata Szydło została zapytana w radiowej Jedynce o plany Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Wicepremier stwierdziła, że partia rządząca planuje pozostać we frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. – W tej chwili jest rozmowa, ażeby grupa wzmocniła się. Są kontynuowane rozmowy z tymi, którzy widzą możliwość rozszerzenia EKR-u. Jak to ostatecznie będzie wszystko wyglądało i jak będzie układ sił, to dopiero zobaczymy. Nie sądzę, żebyśmy podejmowali decyzję o wstąpieniu do grupy EPP, bo tych różnić między nami, naszej wizji PE jest zbyt wiele – powiedziała.

Wicepremier odniosła się także do możliwego terminu wyborów parlamentarnych, o których mówi się, że mogą się odbyć 13 października. – To najwcześniejszy możliwy termin, który wynika z kalendarza wyborczego, i jest oczywiście prawdopodobne, że może on być dniem wyborów – przyznała była szefowa rządu. – Datę wyborów ogłasza pan prezydent, więc jego opinia na pewno będzie decydująca w tej sprawie – dodała.

