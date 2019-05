Groził, że zamorduje Donalda Tusk. Usłyszał wyrok

Poseł Kukiz’15: Sojusz z Konfederacją? Nie. My realizować chcemy polskie interesy

Przystąpienie Kukiz’15 do Konfederacji to jakaś totalna bzdura. Na razie nie bardzo jest do czego wstępować. Konfederacja musi zadbać o to, żeby w ogóle przetrwać. A z tego, co wiemy, będzie to bardzo trudne. A poza tym są zarzuty...