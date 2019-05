Rekonstrukcja rządu. "To niemal pewniaki do objęcia stanowisk ministerialnych"

Jak donosi "Super Express", planowana na najbliższe dni rekonstrukcja rządu będzie większa niż początkowo zakładano. Będzie ona polegała bowiem nie tylko na obsadzeniu pustych stanowisk po ministrach którzy zdobyli mandat do Parlamentu Europejskiego. Z rządu ma odejść także kilkoro kolejnych ministrów. Nazwiska ich następców miał już poznać prezydent Andrzej Duda. Rekonstrukcja dokona się prawdopodobnie 4 czerwca.

Wśród nowych ministrów "SE" wymienia Elżbietę Witek. Rzeczniczka rządu Beaty Szydło miałaby zastąpić Joachima Brudzińskiego na funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Tabloid wskazuje, że możliwy jest też wariant, w którym Witek zastępuje obecną rzecznik PiS Beatę Mazurek.

Do rządu wejdzie też prawdopodobnie Sebastian Kaleta. Miałby on zająć miejsce Patryka Jakiego. Na giełdzie nazwisk pojawia się też prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Z nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynika, że mógłby on objąć stanowisko ministra w nowo utworzonym resorcie przemysłu, któremu podlegałyby m.in. wszystkie energetyczne spółki Skarbu Państwa. Tekę ministra zdrowia ma po Elżbiecie Rafalskiej przejąć Stanisław Szwed, zaś ministra finansów po Teresie Czerwińskiej - Marian Banaś, obecny szef Krajowej Administracji Skarbowej.