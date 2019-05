Arłukowicz nie podał ręki politykom PiS. "Chamstwo jest charakterystyczną cechą tej grupy politycznej"

Pełniący obowiązki szefa Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz wręczył dziś w Sejmie nowo wybranym posłom do Parlamentu Europejskiego zaświadczenia o ich wyborze na kadencję 2019-2024. W uroczystości udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicemarszałkowie Sejmu: Ryszard Terlecki oraz Małgorzata Kidawa-Błońska, a także prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf.

Zachowanie dwojga polityków zwróciło szczególną uwagę. Wszyscy nowi europosłowie po odbiorze zaświadczenia przyjmowali gratulacje od przedstawicieli władz. Inaczej zachowali się tylko Bartosz Arłukowicz i jego partyjna koleżanka Róża Thun.

– Chamstwo jest charakterystyczną cechą tej grupy politycznej. Mogli nie przyjść, zaświadczenia można odebrać pocztą. Skoro jednak przyszli je odebrać osobiście, to wypadało się zachować zgodnie z protokołem i zasadami dobrego wychowania. Jak widać, nie są dobrze wychowani. Nie miałem zresztą co do tego złudzeń – ocenił w rozmowie z wPolityce.pl Ryszard Legutko z PiS.