Opublikowano oświadczenie majątkowe premiera

Z opublikowanego oświadczenia majątkowego wynika, że oprócz 5 380 000 zł oszczędności Mateusz Morawiecki posiada także uprawnienia do 3857 akcji banku Santander. Szef rządu zadeklarował również posiadanie nieruchomości, w tym domu o powierzchni 150 m kw położony na działce o powierzchni ok. 0,46 ha wraz zabudowaniami gospodarczymi i zabudowaniami (domkami) letniskowymi, mieszkania o powierzchni 72,4 m kw wraz z meblami i sprzętem o wartości ok. 1 mln zł, domu o powierzchni około 100 m kw na działce o powierzchni ok. 3100 m kw.