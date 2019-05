"Skok na TK i media to wasz nielegalny doping". Matczak kontra Pawłowicz

We wpisie zamieszczonym na jednym portali społecznościowych prof. Paweł Matczak napisał, iż dochodzą do niego głosy, że Prawo i Sprawiedliwość po wygraniu jesiennych wyborów parlamentarnych zamierza zmienić konstytucję. "Mam dla niektórych złą wiadomość: istnieje coś takiego jak niekonstytucyjna zmiana konstytucji. Jest nią np. zmiana poprzedzona niekonstytucyjnym przejęciem kontroli nad mediami i czterema latami kłamstw i propagandy" – napisał. Na jego wpis zareagowała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz. "Proszę pana, no proszę choć jeden raz przeczytać polską konstytucję, rozdział XII, art.235. Tam są opisane procedury i warunki zmiany Konstytucji RP.Pan od 2015 r odmawia legalności LEGALNYM, DEMOKRATYCZNIE wybranym polskim władzom, których mandat właśnie Polacy potwierdzili..." – napisała.

Matczak jednak nie dawał za wygraną. "A ja proszę Panią i Pani kolegów od 4 lat, żebyście szanowali Konstytucję, której złamanie pozwoliło wam dokonać skoku na Polskę. Wygrajcie wybory i zmieńcie Konstytucję grając fair. Niestety, nie potraficie, dlatego musicie faulować. Skok na TK i media to wasz nielegalny doping" – odpowiedział posłance.