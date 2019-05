Dworczyk: Decyzje ws. rekonstrukcji rządu już zapadły

Minister Michał Dworczyk był dziś gościem Piotra Witwickiego w programie "Wydarzenia i opinie". Pytany o to, czy rekonstrukcja rządu obejmie tylko ministrów, którzy w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego wywalczyli mandat, odparł: "Może być odrobinę szersza. To jest naturalne, że część polityków przechodzi na inne odcinki, ale nie uprzedzajmy faktów". Dziennikarz dopytywał czy rekonstrukcja obejmie takich ministrów jak Teresa Czerwińska czy Jacek Czaputowicz. Michał Dworczyk nie chciał jednak tego zdradzić. –Nawet gdybym tę wiedzę posiadał, to nie mógłbym jej przekazać – odparł.

Szef kancelarii premiera pytany był również o to, czy obejmie stanowisko ministra obrony narodowej. Tu stanowczo zaprzeczył. – Nigdy nie aspirowałem i nigdy nie będę aspirował. Od półtora roku podkreślam, że pracuję dla premiera Morawieckiego i mam nadzieję, że tak pozostanie – powiedział gość Piotra Witwickiego. – To jest dostateczne wyzwanie, żebym mógł się w całości poświecić. Zmiany, o których wszyscy mówią na pewno będą interesujące natomiast PiS na pewno nie będzie miało problemu z zastąpieniem odchodzących ministrów godnymi następcami – dodał.