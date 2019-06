Burza po wpisie Ochojskiej. "Przepraszam, że Państwa zbulwersowałam"

Pełniący obowiązki szefa Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz wręczył wczoraj w Sejmie nowo wybranym posłom do Parlamentu Europejskiego zaświadczenia o ich wyborze na kadencję 2019-2024. W uroczystości udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicemarszałkowie Sejmu: Ryszard Terlecki oraz Małgorzata Kidawa-Błońska, a także prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Po odbiorze zaświadczenia, każdy z nowo wybranych europosłów podchodził do przedstawicieli władzy, aby przyjąć gratulacje. Kilkoro polityków PO nie zdecydowało się podać im ręki.

Z tymi politykami solidarność wyraziła Janina Ochojska. Jej wpis wywołał na Twitterze prawdziwą burzę. "Niestety, nie mogłam być, jestem nadal w szpitalu. Po chemii padły mi wyniki. Ale też bym tak zrobiła" – napisała. Po fali negatywnych komentarzy pod wpisem, Ochojska znów zabrała głos. "Zasłużyłam sobie na Państwa negatywne opinie. Nie czuję się 'wybrańcem', nie wyważam się ponad innych, szanuję cudze poglądy. Ale chyba mam prawo wybierać ludzi, którym chcę podać rękę. Nie robiłabym tego ostentacyjnie. Kule ułatwiają mi to. Przepraszam, że Państwa zbulwersowałam" – napisała.

Na wpis szefowej PAH zareagowała m.in. blogerka Kataryna. "Rozważałam wzięcie zaświadczenia do głosowania, żeby zagłosować na Panią we Wrocławiu. Wczoraj pożałowałabym tego zachodu. Pierwszego dnia w wielkiej polityce okazała się Pani prawdziwym politykiem, takim jak oni. A ja liczyłam na nową jakość" – oceniła. Odpowiadając na jej wpis, Ochojska przyznała, że przykro jej słyszeć z ust Kataryny tak ostrą opinię. "A Pani, podałaby rękę Morawieckiemu? Czy polityk, to taka osoba, która dla efektu, zrobi wszystko. Podanie ręki jest akceptacją a nie tylko dobrym zachowaniem. Ja nie akceptuję tego co robi Premier" – wyjaśniła. W innym wpisie Ochojska pisała "legalnie wybrany w demokratycznych wyborach Premier RP jest zamieszany w afery, ukrywa majątek, podejmuje decyzje szkodzące nauczycielom, niepełnosprawnym, mniejszościom a uchodźców traktuje jak śmiecie".