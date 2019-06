"Narobiła w gacie", "dziennikareczka". Cejrowski ostro o Rusin

Zofia Klepacka naraziła się niektórym środowiskom gdy sprzeciwiła się Karcie LGBT+ wprowadzonej w Warszawie przez prezydenta stolicy, Rafała Trzaskowskiego. Stwierdziła wówczas, że nie zgadza się na edukację seksualną opartą na standardach WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) i promocję środowisk LGBT w szkołach. "Będę bronić tradycyjnej Polski" – pisała wtedy Klepacka w mediach społecznościowych.

W ostatnim czasie głośno było o spotkaniu sportsmenki z dziennikarką TVN Kingą Rusin. Do tej sytuacji odniósł się na Facebooku Wojciech Cejrowski. "Ta Klepacka to jest babka z żelaza" – zaczął swój wpis podróżnik. "Gdy szła na wybory, Kinga Rusin (taka dziennikareczka TVN) zaczęła na nią krzyczeć 'wstyd!' przez pół ulicy. Klepacka włączyła nagrywanie na komórce i podeszła do Rusin skonfrontować. Rusin narobiła w gacie, już taka odważna nie była, gdy usłyszała od Klepackiej: jestem medalistką olimpijską, wygrałam dla Polski, a pani co w życiu osiągnęła?" – napisał Cejrowski. Do wpisu załączył link do apelu solidarności z Zofią Klepacką.