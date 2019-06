Szefernaker: Nawet gdyby Lady Gaga zaśpiewała na konwencji Schetyny, to i tak by nie wygrali

– Dla mnie to duże wyróżnienie i docenienie mojej pracy – stwierdził w RMF FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Skomentował w ten sposób pojawienie się jego nazwiska wśród kandydatów na nowego szefa resortu. Szefernaker zapowiedział, że rekonstrukcja rządu obejmie także wiceministrów.

– Mam niełatwą działkę, czyli nadzór nad wojewodami. To jest dla mnie duże wyróżnienie – ocenił Szefernaker w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM. Wiceszef MSWiA podkreślił, że rekonstrukcja obejmie wiceministrów i w nowym rządzie będzie dużo młodych osób. – Chodzi o pokolenie 30-, 40-latków. W polityce to bardzo młody wiek. To będą młode osoby – doprecyzował.

Szefernaker skomentował też wynik wyborczy PiS. – PiS wygrało przede wszystkim dzięki temu, że jest partią wiarygodną. Pracowaliśmy na ten wynik przez blisko cztery lata. Do końca kalendarzowego lata musimy zrealizować całą "piątkę Kaczyńskiego". Dziś wybory wygrywa się wiarygodnością, nie wygrywa się super spotami, super konwencjami. Nawet gdyby Lady Gaga zaśpiewała na konwencji Grzegorza Schetyny i PO, to oni by nie wygrali - bo nie są wiarygodni – stwierdził polityk. Prowadzący rozmowę dziennikarz zauważył, że opozycja określa kampanię PiS jako "przekupstwo i kiełbasę wyborczą". – Opozycja wiele różnych rzeczy mówi i mówiła w kampanii, za które dziś się wstydzi – odparł Szefernaker.