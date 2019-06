Płock coraz bardziej tęczowy? Symbole LGBT na Jarmarku Tumskim

Konkurs na grafikę antyfaszystowską był punktem tzw. "Strefy Wolności". Wyświetlono w tym miejscu filmy pokazujące rzeczywistość m. in. w czasach nazizmu i innych totalitarnych ustrojów. Projekcje były zapowiedzią płockiej edycji festiwalu filmów o prawach człowieka Watch Docs. Co jednak bardziej zastanawiające, w "Strefie Wolności" pojawiły się też symbole LGBT. Konkurs na grafikę antyfaszystowską stał się okazją do promocji środowisk homoseksualistów.

Na grafikach widać przykładowo "wymiatanie" z Polski symboli nazistowskich czy krytykę niektórych prawicowych środowisk w Polsce, takich jak Młodzież Wszechpolska czy Obóz Narodowo-Radykalny. Inny obrazek przedstawia pięść na tle tęczy. Na kolejnym widzimy natomiast parasol, który ma chronić przed nazizmem i faszyzmem za pomocą tęczowego przekazu ruchów LGBT.

– Nie znoszę wszelkich form przemocy. Uważam, że ksenofobia, rasizm, neofaszyzm czy nacjonalizm to groźne choroby naszych czasów. Staram się reagować na ksenofobiczne, rasistowskie wypowiedzi i żarty. Nie rozumiem braku szacunku do innych ludzi czy nienawiści do grup etnicznych, narodowych czy osób LGBTQ+. Nie znoszę rasistowskich klisz, którymi zachwaszczone są głowy Polaków – opisał swoją pracę jeden z twórców, Radosław Łabarzewski. Jego grafika ma potępiać działalność ONR i MW, których logo widnieje m. in. obok przekreślonej swastyki.

– Uważam, że tematyka konkursu jest potrzebna aby uświadomić innym, jak bardzo ważna jest tolerancja, szczególnie teraz – powiedziała z kolei Zofia Pilarz, autorka grafiki z pięścią w tęczowej bransolecie.

– Te plakaty są wystawione w tzw. "Strefie Wolności" - coś takiego jest pierwszy raz podczas Jarmarku. Wszyscy myśleli, że to będzie coś związanego z rocznicą 4 czerwca 1989, a tu homoseksualiści... Niestety tegoroczna edycja imprezy stała się areną sączenia propagandy LGBT – relacjonuje portalowi DoRzeczy.pl jeden z uczestników Jarmarku. Dodaje, że nawet na mapie Jarmarku "Strefę Wolności" oznaczono kolorami tęczy.

Głównym organizatorem tej imprezy jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Szefem POKiS jest dziś Radosław Malinowski, były sekretarz płockiego SLD.