Ministerstwo Zdrowia chce skracać kolejki do lekarzy. Będą bilety na SOR-ach?

Resort chce wprowadzić precyzyjne wytyczne kolejności przyjmowania pacjentów tak, aby do lekarza trafiali najpierw ci najbardziej potrzebujący. W tym celu ma zostać stowrzony specjalny system biletowy.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie został już skierowany do konslutacji. Pomysł zakłada, że osoby przybywające do SOR będą pobierały bilet z oznaczeniem czasu przybycia do SOR wraz z indywidualnym numerem pacjenta, a po zarejestrowaniu pacjenci zostaną poddani "segregacji medycznej". Po segregacji pacjent ma zostać zakwalifikowany do jednej z pięciu kategorii z różnym czasem oczekiwania. W poczekalniach będą znajdowały się ekrany informujące o tym, ilu pacjentów czeka w kolejce w poszczególnych kategoriach. Projekt zakłada też dostosowanie liczby personelu do liczby osób oczekujących w różnych kategoriach – informuje portal medexpress.pl.