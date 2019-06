Grabiec: Nie traktujemy decyzji PSL jako odejścia

W sobotę odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Stronnictwa. – Będziemy chcieli budować wspólną listę do Senatu, tak jak budujemy blok, który ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie wyborcy centrowego, blok centrowy, tak zwaną Koalicję Polską, taką nazwę przyjęliśmy w uchwale dzisiejszej Rady Naczelnej – poinformował Kosiniak-Kamysz po zakończeniu obrad. Teraz inicjatywa zostanie poddany konsultacjom struktur lokalnych PSL w całym kraju. Ostateczna decyzja zapadnie w czerwcu na kolejnej Radzie Naczelnej.

Rzecznik PO Jan Grabiec w rozmowie z Wirtualną Polską wskazuje, że Platforma nie traktuje sobotniej decyzji PSL jako odejścia. – Teraz zaczyna się budowanie pozycji na przyszłe wybory. Obecnie PSL podkreśla własną odrębność ideową, co jest istotne zwłaszcza dla partii tak doświadczonej atakami ze strony PiS-u. Cieszę się, że w swojej wypowiedzi Władysław Kosiniak-Kamysz mówił również o budowaniu koalicji. Zjednoczona opozycja to ogromna wartość – wskazuje polityk.

Jednocześnie Grabiec zapowiada, że w najbliższym czasie PO przedstawi atrakcyjne propozycje koalicjanom. Jak mówi, zjednoczona opozycja to obecnie najlepszy plan na wybory do Sejmu i Senatu: – Projekt Koalicji Europejskiej się sprawdził - to 38,5 proc. w wyborach do Europarlamentu było dużym osiągnięciem. To świetna podstawa do dalszej współpracy.

Rzecznik Platformy Obywatelskiej zaznacza, że o swojej przyszłości w koalicji w czerwcu zadecyduje w czerwcu. – Teraz wszystkie partie dokonują rozrachunku po wyborach – mówi Jan Grabiec.

