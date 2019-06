"Wiesz, że Cię kocham". Tysiące młodych na Polach Lednickich

Wspólna modlitwa, taniec i śpiew – jak co roku na Polach Lednickich niedaleko Poznania zgromadziły się tysiące młodych katolików, którzy chcą razem uwielbiać Boga i cieszyć się jednością. Według szacunków w tegorocznej edycji Spotkania Młodych Lednica 2000 udział bierz ok. 60 tys. osób.

Choć uczestnicy na Polach Lednickich gromadzili się już od rana, oficjalnym rozpoczęciem spotkania była uroczysta procesja z udziałem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz prowincjała polskich dominikanów o. Pawła Kozackiego. Pod symboliczną Bramę Rybę, nieodłączny element Lednicy, przyniesione zostały relikwie świętych, krzyż lednicki od św. Jana Pawła II oraz stauroteka lednicka, czyli najstarszy odnaleziony na ziemiach polskich relikwiarz na relikwie Krzyża św. Wcześniej uczestnicy odmówili modlitwę Anioł Pański oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Wieczorem na Polach Lednickich sprawowana będzie Msza św. Swoje słowo do zebranych skieruje papież Franciszek. Na koniec, jak co roku, uczestnicy przejdą przez Bramę Rybę. Ten gest oznacza oddanie się Chrystusowi. Julia Chałasiak, rzeczniczka prasowa spotkania Lednica 2000 w rozmowie z Polskim Radiem 24 wskazała, że ryba symbolizuje Pana Jezusa. – To, że przechodzimy przez rybę, jest potwierdzeniem naszego wyboru Chrystusa – powiedziała Chałasiak.

Spotkania na Polach Lednickich odbywają się od 1997 roku. Pomysłodawcą Spotkań Młodych był dominikanin o. Jan Góra, który zmarł w 2015 roku. Jego dzieło kontynuują obecnie o. Wojciech Prus i o. Mateusz Kosior. Spotkanie Młodych to jedno z największych w Polsce spotkań młodych chrześcijan, na które corocznie przybywa kilkadziesiąt tysięcy osób.