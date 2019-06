"Do Rzeczy" nr 23: Kontrrewolucja. Czy prawica uratuje Europę?

Koalicja Polska - PSL chce budować własną koalicję do jesiennych wyborów

– Podjęliśmy decyzję o budowie bloku na wybory parlamentarne – zapowiedział w sobotę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Oznacza to, że partia nie wystartuje we wspólnym bloku z koalicjantami z kampanii wyborczej do Parlamentu...