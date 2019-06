Jego słowa wywołały burzę w Iranie. PZPS wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec Michała Kubiaka

O słowach, które wywołały w Iranie prawdziwą burzę i ich konsekwencjach pisze serwis Onet.pl. Kapitan polskiej reprezentacji może zostać ukarany przez FIVB, do której to skargę złożył Iran. Polski Związek Piłki Siatkowej wszczął już wobec niego postępowanie dyscyplinarne. – Wszystko musi się odbyć zgodnie z naszymi regulaminami. Wszczęte zostało postępowanie przez rzecznika dyscypliny. On dopiero musi skierować sprawę do wydziału dyscypliny, a ten będzie podejmował decyzję – wyjaśnił w rozmowie z Onetem prezes Związku Jacek Kasprzyk.

Sam zainteresowany wydał już we wtorek wydał w tej sprawie oświadczenie. Podkreślając swoje prawo do wyrażania opinii Michał Kubiak przypomniał, że on i jego rodzina stali się obiektem gróźb. Wyjaśnił również, że słowa z wywiadu odnosiły się nie do wszystkich Irańczyków, a tych z którymi miał do czynienia.

Decyzja ws. ewentualnego ukarania Kubiaka zapadnie w ciągu kilku dni.