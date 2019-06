Śpiewak: Jeśli to prawda, czeka nas większość konstytucyjna PiS-u

Radio Wnet dotarło do programu politycznego przygotowanego przez ekspertów dla liderów opozycji. Według rozgłośni, ma on zostać ogłoszony 4 czerwca w Gdańsku. Radio donosi, że za podstawę programu PO przyjęto ograniczenie władzy centralnej i przekazanie kompetencji samorządom. Daleko idąca decentralizacja ma również obejmować kwestie światopoglądowe, takie jak związki partnerskie czy małżeństwa homoseksualne oraz adopcje dzieci przez takie pary. W dokumencie jest też mowa o nowej roli Senatu, w którego skład mieliby wejść marszałkowie województw. Zwieńczeniem tego projektu ma być zmiana brzmienia konstytucji, która ma zakładać "demontaż państwa unitarnego na rzecz wpisania istotnej roli ustrojowej województw".

Do doniesień tych odniósł się na jednym z portali społecznościowych Jan Śpiewak. "Jesli to prawda, ze opozycja 4 czerwca zaproponuje federalizację Polski to znaczy, ze czeka nas większość konstytucyjna PiSu" – stwierdził. Jak dodał, "nikt o zdrowych zmysłach nie może popierać projektu, który ma osłabić słabe polskie państwo i prowadzić do jeszcze większych podziałów społecznych".

