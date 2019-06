"Jego słowa były wyzwaniem rzuconym represyjnym siłom komunizmu". Trump wydał oświadczenie z okazji rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

2 czerwca 1979 r., papież Jan Paweł II przybył ze swoją pierwszą pielgrzymką do Polski. To właśnie podczas tej pielgrzymki, Ojciec Święty wypowiedział na Placu Zwycięstwa te pamiętne słowa: "Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!".

Z okazji 40. rocznicy tego wydarzenia specjalne oświadczenie wydał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Napisał w nim, że pielgrzymka ta zmieniła bieg historii i wskazał, że to dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II miliony ludzi mogą cieszyć się dziś wolnością. Nawiązując do wygłoszonej przez Ojca Świętego homilii, amerykański prezydent stwierdził, że były one przesłaniem nie tylko dla Polaków, ale i całego świata. To właśnie te słowa - zdaniem Trumpa - zainspirowały miliony mężczyzn i kobiet do poszukiwania lepszego, wolnego życia.

Prezydent USA zapewnił, że wraz ze swoją żoną Melanią wspomina dziś Jana Pawła II, którego słowa poruszyły duże Polaków i pomogły obalić Żelazną Kurtynę. "Obyśmy nadal byli wzmacniani jego słowami" – dodał.