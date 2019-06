Gdańsk: Kobieta oblana żrącą substancją. Napastnik na wolności

Jak informuje rozgłośnia, do kobiety podbiegł nieznany mężczyzna, która oblał ją niebezpieczną substancją. Prawdopodobnie był to kwas solny. Kobieta z ciężkimi poparzeniami trafiła do szpitala.

Sprawca wciąż pozostaje na wolności. Jest poszukiwany przez policję. Gdańscy funkcjonariusze analizują obecnie nagrania z miejskiego monitoringu. Wcześniej zabezpieczyli substancję którą oblana została kobieta i fragmenty jej odzieży.