"Nikt nie prowadził wojny z Wiosną". Halicki o sytuacji Koalicji Europejskiej

Dmitrowicz: Podczas pielgrzymki Jana Pawła II Polacy zobaczyli, że socjalistyczne państwo jest...

– W moim przekonaniu, przez czas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, to państwo było nieczynne. PRL nie był nikomu do niczego potrzebny. Ludzie sami zorganizowali pielgrzymkę, sami dbali o porządek. To jest coś, co dała ta pielgrzymka....