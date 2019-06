Cenzura na Twitterze? Andruszkiewicz: Dzisiaj rozpoczynamy rozmowy z Twitterem

Andruszkiewicz mówił na antenie rozgłośni katolickich m.in. o sobotniej decyzji Rady Naczelnej PSL, która poinformowała, że ludowcy chcą opuścić Koalicję Europejską i budować Koalicję Polską. Zdaniem wiceministra, "PSL pewnie poszedł po rozum do głowy na finiszu decyzji politycznych”. – Wielu wyborców PSL ma światopogląd konserwatywny, a w tej Koalicji Europejskiej był dostatek Biedroniów. Wydawało się wszystkim, że to pewna schizofrenia. PSL bardzo na tym stracił, otarł się o to, że przestanie istnieć. To jest jedyna słuszna koncepcja, ale pytanie, jak będzie realizowana – mówił.

Andruszkiewicz: Czas Donalda Tuska w polskiej polityce się skończył

Wiceminister został również zapytany Donalda Tuska i jego ewentualne wystąpienie 4 czerwca. Według niego, "czas Donalda Tuska w polskiej polityce się skończył". – Tusk był kreowany na nową jakość, ale ta nowa jakość w 1992 roku obalała rząd Olszewskiego. Tusk wyczuł, że jego obóz jest przegrany i zapewne chce się wycofać, by zrzucić porażkę na Schetynę. Tusk w mojej ocenie jest wybitnym szkodnikiem polskiej polityki, manipulatorem. Rządził Polską dzięki zabiegom PR, a wskaźniki gospodarcze były fatalne. Wiem, że często o tym zapominamy, ale był taki czas za rządów Tuska, że znalezienie pracy graniczyło z cudem – argumentował.

Wiceminister podkreślił też, że przed opozycją trudne zadanie, bo ma bardzo słabego lidera i jest podzielona. – To wszystko powoduje, że ci ludzie, którzy w mojej ocenie nie reprezentują interesu Polski, do władzy nie wrócą. Życzę, aby opozycja była dalej skłócona, bo to by było dobre dla państwa polskiego. Przestrzegam jednak przed tym, by wpadać w hurraoptymizm, bo mamy także potężne ośrodki zewnętrzne, media polskojęzyczne, które wspierają opozycję. Nie można tego lekceważyć i trzeba przekonać Polaków, abyśmy mogli rządzić samodzielnie – mówił.

"Media społecznościowe mają potężne oddziaływanie na rzeczywistość"

Adam Andruszkiewicz został także zapytany o współpracę z Facebookiem i kwestię cenzury w mediach społecznościowych. W ocenie wiceministra każdy, kto próbuje żartować z tego, że członkowie rządu zajmują się współpracą z Facebookiem, "nie wie, w jakim świecie żyjemy”. – Dzisiaj media społecznościowe mają potężne oddziaływanie na rzeczywistość. Ostatnio zawarliśmy z Facebookiem porozumienie, że w Polsce powstał punkt kontaktowy, gdzie każdy użytkownik, który ma założony profil zaufany, np. ma możliwość odwołania się od decyzji administracji Facebookiem, a te często kończą się sukcesem. To ważna sprawa. Polecam wszystkim, aby założyć profil zaufany – powiedział.