Godek nie jest już członkiem Rady Nadzorczej Warszawskich Zakładów Mechanicznych

Kaja Godek w Warszawskich Zakładach Mechanicznych pracowała od listopada 2015 roku. Państwowa spółka produkuje komponenty do układów wtryskowych silników wysokoprężnych. Wówczas podkreślała, że nie jest inżynierem, jednak stopień ten nie był wymagany do zasiadania w radzie nadzorczej WZM. – Rada nadzorcza zajmuje się nadzorowaniem pracy zarządu, organizacji firmy. Tu jest wszystko zgodne z prawem (...) Ja zajmuję się w WZM-ie innymi rzeczami, niż konstrukcja silników – mówiła w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

W marcu 2018 roku Kaja Godek informowała, że odkąd podjęła pracę w WZM, to zrezygnowała z zasiłku dla niepracujących rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko i nie pobiera pieniędzy z programu 500 plus. Przypomnijmy, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego Kaja Godek startowała z list Konfederacji. Była "jedynką" na mazowieckiej liście ugrupowania.

Teraz Kaja Godek poinformowała, że nie jest już członkiem Rady Nadzorczej Warszawskich Zakładów Mechanicznych. "Dziękuję Kolegom z RN, Zarządowi i wszystkim Pracownikom, z którymi w tym czasie miałam przyjemność współpracować. To był dobry czas. Spółce życzę samych sukcesów" – napisała na Twitterze.