Morawiecki: Jan Paweł II obudził w nas solidarność

W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej trwają obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca św. Jana Pawła II do Polski. W uroczystościach uczestniczą m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef „Solidarności” Piotr Duda, parlamentarzyści oraz przedstawiciele Kościoła.

– Jesteśmy w historycznym miejscu, gdzie rodziła się Solidarność, ale zanim się narodziła, to kilka miesięcy wcześniej papież Jan Paweł II – Polak, obudził w nas solidarność. Jego dzieło, jego słowa, stworzyły w nas nową przestrzeń – mówił Morawiecki. – 40 lat temu papież Jan Paweł II jak mówi piękne motto tej naszej konferencji obudził w nas solidarność. Dzięki niemu mogliśmy przeżywać tamte dni. Przyniósł coś wielkiego w czasach ogromnych podziałów – przyniósł ziarno porozumienia – dodał premier.

– Zapraszamy do naszego życia publicznego wszystkich Polaków. Tak jak Jan Paweł II postawił w epicentrum rodzinę, a w epicentrum świata gospodarczego – pracownika. Takie motto przyświeca również nam. Chcemy, żeby możliwie wszyscy korzystali z owoców solidarności – tłumaczył dalej premier. – Dzisiaj możemy wszyscy czuć się spadkobiercami tamtych dni. Idziemy Ojcze Święty ścieżkami, które wytyczyłes. Tak jak napisałeś w "Tryptyku Rzymskim" – "Ten, kto chce znaleźć drogę do źródła musi iść do góry, pod prąd" i my nie boimy się iść pod prąd – dodał.