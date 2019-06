Piotr Semka odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

W warszawskim Teatrze Kamienica odbyły się uroczyste obchody 30. rocznicy wolnych wyborów do Senatu RP, które zostały organizowane przez Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z parlamentem. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe – Krzyże Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył prezes IPN dr Jarosław Szarek. Jednym z odznaczonych jest publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka. Gratulujemy!

Krzyżem Wolności i Solidarności zostali odznaczeni m.in.: 1. Małgorzata Kazimiera BALASIŃSKA

2. Marek Zbigniew BALICKI

3. Józef BZINKOWSKI

4. Zygmunt Antoni GUTOWSKI

5. Sławomir Wacław JANICKI

6. Jan Piotr JAROSZ

7. Jacenty Jakub JĘDRUCH

8. Emilian Kazimierz KAMIŃSKI

9. Jan Krzysztof KONODYBA

10. Olga Maria KONODYBA

11. Kazimierz KRAUZE

12. Henryk Jan KRZYŻANOWSKI

13. Maciej Wincenty MUSIAŁ

14. Łucja Janina PLAUGO

15. Józef RUSZAR

16. Ks. Czesław SADŁOWSKI

17. Piotr Kazimierz SEMKA

18. Prof. Włodzimierz Stefan SULEJA

19. Grażyna Teresa SUMIŃSKA

20. Ryszard Iwon TERLECKI

21. Bazyli Bohdan TYSZKIEWICZ

22. Zenon ZŁAKOWSKI Pośmiertnie: 23. Maria Celina DZIELSKA

24. Jan OLSZEWSKI

25. Wiesław PĘCZEK26. Pani Jadwiga PŁUSKA

27. Stanisław Włodzimierz PYJAS. W czasie uroczystości po raz pierwszy została zaprezentowana strona internetowa odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl przygotowana przez Archiwum IPN, na której publikowane będą krótkie biogramy odznaczonych. Od września 2010 r. odznaczeniem Krzyż Wolności i Solidarności uhonorowanych zostało ponad 6 tysięcy zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej z lat 1956–1989. Często osoby te pozostają anonimowe lub znane tylko lokalnie, i to pomimo swoich ogromnych zasług w działalności na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. Podczas uroczystości miała miejsce jeszcze debata historyczna, moderowana przez Bronisława Wildsteina, która dotyczyła roli Solidarności w procesie transformacji państw bloku wschodniego. W dyskusji zabrali głos dysydenci z Czech, Ukrainy, Gruzji, Armenii, Litwy i Rosji.