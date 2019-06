Jutro spotkanie Duda-Zełenski. Polska będzie domagać się od Ukrainy ekshumacji polskich ofiar m. in. Wołynia

Władze ukraińskie wciąż utrudniają Polakom badanie historii Rzezi Wołyńskiej, czyli ludobójstwa z 1943 roku. Między innymi o tym rozmawiać mają prezydenci Polski i Ukrainy. – Choć dziś Polska i Ukraina są coraz bliżej, głównie za sprawą potężnej ukraińskiej emigracji, to wciąż problemem pozostaje trudna wspólna historia. Strona polska liczy na to, że pojawienie się w Kijowie nowego prezydenta mogłoby to zmienić. Dobrym początkiem byłoby zniesienie zakazu ekshumacji. To jest coś, co już dawno powinno być uczynione – ocenia szef gabinetu Andrzeja Dudy, minister Krzysztof Szczerski.

Duda i Zełenski mają rozmawiać również o bezpieczeństwie. Jak podkreślił Szczerski, spotkanie prezydentów odbędzie się w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. To zdaniem ministra symboliczne miejsce rozmów. – Polska chce być adwokatem europejskiej drogi Ukrainy –zapewnił Szczerski.

