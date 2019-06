Ambasadorowie Polski i Izraela protestują przeciwko pomnikowi Szuchewycza

– Ambasadorowie podpisali wspólny list protestacyjny wobec decyzji gminy Iwano-Frankiwsk o wzniesieniu pomnika Romana Szuchewycza – informuje ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski.

Ambasadorowie Polski i Izraela na Ukrainie, Bartosz Cichocki i Joel Lion, skierowali list do mera Iwano-Frankiwska Rusłana Marcinkiwa. Dyplomaci zwracają uwagę, że podczas ceremonii odsłonięcia pomnika, to właśnie mer miał powiedzieć, że Szuchewycz to "wybitna postacia", a także zachęcał obecne na uroczystości dzieci, aby "cieszyły się widokiem złotego pomnika".

Bartosz Cichocki i Joel Lion w liście przypominają o zbrodniach jakich dokonał Szuchewycz (Roman Szuchewycz był dowódcą UPA, odpowiedzialnym za ludobójstwo Polaków na Wołyniu). "Chcemy przypomnieć dzieciom Iwano-Frankiwska, ich rodzicom, babciom i dziadkom, że Roman Szuchewycz był osobiście odpowiedzialny za pozbawienie życia dziesiątków tysięcy podobnych do nich ludzi, zgładzając ich kulami, ogniem, gwałtami, torturami i innymi zwierzęcymi metodami – tylko dlatego, że modlili się do Boga po polsku albo hebrajsku" – czytamy w liście.

"Ludzie, którzy ocaleli z masowych mordów, w których decydującą rolę odegrał Roman Szuchewycz, do dziś żyją na Ukrainie, w Polsce i Izraelu, a wielu z nich zostało uratowanych przez ich bohaterskich sąsiadów ukraińskich" – piszą dalej dyplomaci.