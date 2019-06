Wyróżnienie dla Klepackiej. Korwin-Piotrowska: Jakby ktoś zdefekował na groby powstańców

Jak poinformował przed kilkoma dniami fanpage Grochów Fanatyczny, Światowy Związek AK uhonoruje Zofię Klepacką tytułem Członka Honorowego. Uroczystość ma się odbyć 3 czerwca w Akademii Pamięci Żołnierzy Armi Krajowe. Do informacji tej odniosła się na jednym z portali społecznościowych dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska.

"Dzisiaj pewna olimpijka, homofobka, której publiczne obrzydliwe i przesycone nietolerancja, niewiedzą, wypowiedzi zaprzeczają idei olimpizmu, zostanie...członkiem honorowym światowego związku Żołnierzy AK. To jest koszmar. Nic nie styka. Przeraża. To jest tak, jakby ktoś zdefekował na groby powstańców. Oni już nie mogą się bronić. Ich już nie ma. Idei za które ginęli tez już nie na" – przekonuje Korwin-Piotrowska na Instagramie.

Dziennikarka dołączyła do tego zdjęcie swojego ojca, żołnierza AK. Korwin-Piotrowska stwierdziła, że nie jest w stanie znosić "szopek politycznych" na cmentarzach i "uzurpacji". W dalszej części wpisu, stwierdziła, że wolna Polska na nią "defekuje". Dodała, że ten fakt ją niezmiernie smuci.

"A teraz to. Dlaczego to robicie? Co wam, dziwni i źli ludzie, zrobili ci, którzy już nie żyją, których rodziny nie wiedzą, gdzie podziać oczy, którym zabraliście ich święto, ich pamięć, ich ideały. Dlaczego? Jest mi tak strasznie przykro. Tak strasznie smutno. Jutro 30 lat wolnej Polski, która daje mi dzisiaj kopniakiem olimpijskim w twarz. Która na mnie defekuje. To jest tak strasznie smutne. Czy wszyscy już oszaleli?" – pyta dziennikarka.