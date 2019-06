Morawiecki: Polacy 30 lat temu, przelali na Senat swoje pragnienie wolności i demokracji

Premier Mateusz Morawiecki bierze udział w uroczystym 80. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX Kadencji. Uroczystości związane są 30. rocznicą wyborów 4 czerwca 1989 roku, odbywają się w Sali Kolumnowe w Sejmie.

– Polacy 30 lat temu, przelali na Senat swoje pragnienie wolności i demokracji. Właśnie te wybory do Senatu były w pełni wolnymi. Choć trzeba pamiętać o ogromnych dysproporcjach w dostępie do społeczeństwa i one dały o sobie znać bardzo szybko – mówił Morawiecki podczas uroczystości. – Te wybory były niezwykle ważnym krokiem ku wolności, ku w pełni wolnym wyborom. Dostrzegam wartość tamtych rozmów, bo one stanowiły pewien etap, poprzedzony wieloma innymi etapami walki o wolność – podkreślił dalej premier.

Szef rządu stwierdził także, że nie można patrzeć na datę 4 czerwca 1989 roku jako jedyną, która doprowadziła Polskę do wolności. – Doprowadziły nas do niej wielkie wysiłki poprzednich lat oraz Solidarność, która pobudziła pragnienie wolności, którego nie dało się już później wygasić – mówił Morawiecki.

– Mam głęboką nadzieję i przekonanie, że właśnie dziś mamy do czynienia z przebudzeniem, które co jakiś czas w historii daje się we znaki. Nie można go pomijać (…) Mam nadzieję, że przebudzenie wytyczy drogę ku lepszej Polsce, którą zawdzięczamy tym, którzy starali się do tego porozumienia doprowadzić. Chcę obu stronom: solidarnościowej i rządowej podziękować za ten ważny etap ku pełnej polskiej wolności – dodał premier.

