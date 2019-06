"Rosyjska propaganda". Szef ukraińskiego IPN o liście ambasadorów Polski i Izraela

Ambasadorowie RP i Izraela na Ukrainie sprzeciwili się promocji dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) Romana Szuchewycza, którego pomnik odsłonięto w Iwano-Frankiwsku. W liście skierowanym do mera tego miasta, Rusłana Marcinkiwa, Bartosz Cichocki i Joel Lion przywołali jego słowa, które padły podczas uroczystości odsłonięcia monumentu. Marcinkiw nazwał wówczas Szuchewycza "postacią wybitną" oraz zachęcał dzieci do "cieszenia się widokiem złotego pomnika".

"Chcemy przypomnieć dzieciom Iwano-Frankiwska, ich rodzicom, babciom i dziadkom, że Roman Szuchewycz był osobiście odpowiedzialny za pozbawienie życia dziesiątków tysięcy podobnych do nich ludzi, zgładzając ich kulami, ogniem, gwałtami, torturami i innymi zwierzęcymi metodami – tylko dlatego, że modlili się do Boga po polsku albo hebrajsku" – napisali dyplomaci. "Ludzie, którzy ocaleli z masowych mordów, w których decydującą rolę odegrał Roman Szuchewycz, do dziś żyją na Ukrainie, w Polsce i Izraelu, a wielu z nich zostało uratowanych przez ich bohaterskich sąsiadów ukraińskich" – wskazali ambasadorzy.

Do wspólnego listu dyplomatów Polski i Izraela odniósł się w mediach społecznościowych szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Wołodymyr Wjatrowycz stwierdził, że choć Polska i Izrael toczą ostre spory o przeszłość, to na Ukrainie potrafili znaleźć "wspólny język". Jak podkreślił, jest to "język rosyjski". "List jest po angielsku, ale jego istota jest rosyjska. Treść – to powtórzenie tez rosyjskiej propagandy przeciw UPA"– skwitował Wjatrowycz.

