Wałęsa znów szokuje. "My nie mamy siły, niech Niemcy zorganizują Europę"

Były prezydent udzielił wywiadu czterem europejskim redakcjom: "Deutsche Welle" (Niemcy), "De Telegraf" (Holandia), "El Mundo" (Hiszpania), "Neue Zuricher" (Szwajcaria).

Lech Wałęsa nie odmówił sobie krytyki PiS i Jarosława Kaczyńskiego. – To klasyczny dyktator. Jak tylko mu coś nie wychodzi, to od razu zabiera, rozwiązuje, likwiduje. Ja to rozumiem, też mi różne rzeczy przeszkadzały, gdy byłem prezydentem. Ale to nie znaczy, że trzeba od razu likwidować. Trump postępuje tak samo – ocenił. Dodał, że prezes PiS i amerykański prezydent inspirują go do "bycia dobrym".

– Skoro oni postępują źle, to my musimy postępować dobrze – stwierdził Wałęsa.

Były przewodniczący "Solidarności" wskazał też, że jeśli Polska dalej będzie rządzona przez "dyktatorów", to wówczas razem z Węgrami "rozsadzi Europę". – Wtedy wielkie zadanie stanie przed Niemcami. My nie mamy takiej siły, ale Niemcy są tym krajem, który pełni przywódczą rolę w Europie. Niemcy muszą mieć plan. Kiedyś zniszczyli Europę, to teraz mogą budować. Są najlepiej zorganizowani i mają środki. Niech zorganizują Europę tak dobrze, jak to zrobili w swoim kraju. Jeśli Polacy i Węgry rozwalą Unię Europejską, to od razu trzeba będzie trzeba stworzyć jakąś nową UE i zaprosić do niej wszystkie kraje. Każdy, kto będzie chciał przystąpić, powinien dostać listę piętnastu praw i piętnastu obowiązków, których bezwzględnie trzeba będzie przestrzegać – mówił Wałęsa.

Były prezydent podkreślił również, że "jest fanatykiem przekroju społecznego". – Jaki przekrój, taka powinna być reprezentacja polityczna. Dotyczy to także mniejszych grup, jak na przykład LGBT – wyjaśnił.