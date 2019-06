"Można się zaśmiać". Andrzej Duda wbija szpilę postkomunistom

– Patrzę dzisiaj trochę z uśmiechem na to, jak postkomuniści, byli uczestnicy komunistycznego reżimu, pouczają nas, co to znaczy demokracja. To taki trochę chichot historii, można się zaśmiać – skomentował prezydent Duda.

Prezydent o Senacie

Andrzej Duda podkreślił w swoim wystąpieniu, że Senat był zawsze "emanacją wolnej Polski".

– Dziś spotykamy się po 30 latach w Senacie, który zawsze był emanacją wolnej RP. To zawsze była izba, gdzie była refleksja na temat tego, co ustalono w Sejmie – mówił prezydent.

W swoim przemówieniu Duda dodał, że "wspaniałą rolą Senatu jest wspieranie Polaków za granicą".