Korwin-Mikke: Wszyscy uwierzyli w komedię Okrągłego Stołu. Kiszczak wykonał majstersztyk

Korwin-Mikke w swoim wpisie na Facebooku podkreślił, że generał Czesław Kiszczak był "genialnym manipulatorem", a zorganizowaną przez niego "komedię Okrągłego Stołu" określił mianem "majstersztyku". To właśnie wtedy, zdaniem lidera partii KORWiN, Kiszczak przekazał władzę swoim agentom.

"To była komedia odegrana przez ludzi generała Kiszczak, mająca na celu pozorne oddanie władzy na zasadzie: »Wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało po staremu«" – napisał Korwin-Mikke na Facebooku.

"Zawsze niemalże wszyscy uważali, że to była wielka opozycja, tylko tacy ludzie myślący jak ja, wiedzieli, że to była agentura generała Kiszczaka. Cały Okrągły Stół było to przekazanie władzy od rządu do agentów rządu, do agentów generała Kiszczaka. Generał Kiszczak osobiście i personalnie mianował kto będzie siedział przy Okrągłym Stole" – przekonuje Korwin-Mikke.