Kik: Rekonstrukcja merytorycznie wzmocni rząd i ułatwi kampanię PiS

Jak ocenia pan rekonstrukcję rządu Mateusza Morawieckiego?

Prof. Kazimierz Kik: To była zwykła konieczność. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło ogromny sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ten sukces wynikał z prostej przyczyny – PiS wystawiło w tych wyborach najmocniejsze nazwiska. Dzięki temu udało się zdecydowanie wygrać. Jednocześnie jednak ludzi, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego trzeba było kimś zastąpić. I stąd te nominacje. To ministrowie techniczni. Mogą zostać za kilka miesięcy, jeśli PiS powtórzy świetny wynik z wyborów do Parlamentu Europejskiego zastąpieni znanymi politykami. Choć, ta rekonstrukcja z punktu widzenia zarządzania państwem ma jeden ogromny plus.

Jaki?

Docenieni i nominowani zostali w dużej mierze wiceministrowie. A wiemy nie od dziś, że w Polsce zazwyczaj funkcje ministrów mają charakter polityczny. A właśnie zastępcy są merytoryczni, zazwyczaj najlepiej przygotowani. A więc merytorycznie nominacje dla tych ludzi wpłyną jedynie pozytywnie na prace rządu. Jest jeszcze kolejna korzyść wypływająca z tych zmian. Nominacje są też umocnieniem porozumienia trzech partii tworzących Zjednoczoną Prawicę, bo ich strefy wpływów w rządzie zostały zachowane. To pozwoli wystąpić już wspólnie, jednym frontem w kampanii wyborczej. A jakość merytoryczna rządu na pewno nie ucierpi, a może nawet zyska.

Czy widzi Pan jeszcze jakieś szanse dla opozycji na wygraną jesienią, czy też ofensywa Prawa i Sprawiedliwości jest już nie do zatrzymania?

Nie ma ofensyw nie do zatrzymania. Wystarczy jakiś pechowy splot okoliczności. Gdy okręt płynie nigdy nie wiadomo, jakie wiatry zawieją, jakie sztormy po drodze napotka. Jednak jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość musiałby to być prawdziwy kataklizm, by kierunek pozytywnych wiatrów się zmienił. Po wygranej w wyborach europejskich wszelkie atuty wydają się być po stronie partii rządzącej. O ile strona rządząca jest wzmocniona sukcesem, tak widzimy ogromne problemy po stronie opozycji. Popatrzmy choćby na działania PSL, nerwowe ruchy Wiosny, czy przede wszystkim to, co dzieje się w Platformie Obywatelskiej, która najwięcej straciła w wyborach europejskich, na których przecież miała zyskać najwięcej. To wszystko sprawia, że tylko jedna formacja – PiS i Zjednoczona Prawica – może być wskazana jako faworyt w jesiennych wyborach. Ale w polityce jak w życiu. Ciężko być prorokiem.

