Wszystko w rękach PiS

Ileż to szklanych sufitów miało być nad partią Kaczyńskiego? Kolejne bariery pękały jednak szybko. Dzisiaj PiS zdobywa ponad 45 proc. w wyborach do europarlamentu, gromadząc więcej głosów niż w 2015 r. w wyborach do parlamentu krajowego. Czy to szczyt jego możliwości?